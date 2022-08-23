元太(8069)6.8吋電子書閱讀器模組與2.9吋電子貨架標籤模組通過ISO 14067：2018產品碳足跡國際標準證書，亦為全球首度通過碳足跡標準查證電子紙模組。每一片6.8吋電子書閱讀器模組碳足跡為3.30 kg CO2e；每一片2.9吋電子貨架標籤碳足跡為0.59 kg CO2e。

元太為落實2040年淨零碳排（Net Zero）與2030年R100的兩大環境永續發展目標，積極從產品設計、以及生產製造流程進行改善，實行碳足跡盤查能更明確說明電子紙產品所產生的碳排放數據，作為未來進行節能減碳之參考依據。本次碳足跡盤查挑選市場廣泛使用的產品的6.8吋電子紙閱讀器模組、以及2.9吋電子貨架標籤模組，進行盤查及認證其產品生命週期內包含原料取得、製造階段的所有溫室氣體。

盤查範圍涵蓋最重要的關鍵性零組件電子墨水薄膜（FPL）產品碳足跡、原物料的製造、取得及其運輸的調查、以及產品製造（包含能資源使用及廢棄物處理）的自願盤查等兩大調查邊界。而碳足跡驗證路徑則從新竹廠區的產品設計、原物料採購及規劃運輸物流，林口與美國等兩廠區的電子紙材料生產製造，乃至揚州廠的電子紙模組製造。

元太董事長李政昊表示，雖然元太所開發的電子紙因超低耗電的特性，已具備低碳排的環境友善效益，但面對全球淨零碳排的挑戰，我們必須採取更積極的做法，推動減碳行動。碳足跡盤查能從電子紙材料與模組的生產製造過程中，明確獲知產品所產生的碳排放數據，藉此建立電子紙產品的碳足跡方法學，同時檢視及改善產品設計及製造流程，進一步降低產品碳足跡。我們期許不僅研發與製造綠色電子紙產品，打造低碳的智慧顯示裝置外，也透過推動低碳綠色製程，降低溫室氣體對於環境衝擊。

元太本次採用ISO 14067：2018碳足跡查證標準，依完整性、一致性、準確性、相關性及透明化等原則彙整相關資訊，並詳細規範產品生命週期溫室氣體排放及衝擊評估。由英國標準協會（BSI）進行第三者外部查證確信相關數據及佐證資料，並獲得合理保證等級查證聲明書。