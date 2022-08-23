宜蘭地檢署今（23日）起訴宜蘭縣長林姿妙等15人；國民黨縣議員楊弘旻、莊淑如、林岳賢及黃琤婷質疑，蔡英文總統18日至宜蘭為民進黨宜蘭縣參選人站台、授旗，縣長林姿妙今即遭起訴，批「根本就政治迫害」，會不會太巧了。

黃琤婷表示，縣長上任以來牢記對縣民的承諾積極兌現，為的就是創造一個好的環境、讓宜蘭更好，如今選舉到了，對手不擇手段，動用國家機器配合網軍無所不用其極的攻擊，連蔡英文總統上周來下達軍令要在年底拿回宜蘭，如今檢廉就有動作，相信這一切，人民都看在眼裏。

林岳賢跟莊淑如說，蔡英文總統前幾天至宜蘭表明全力支持民進黨在宜蘭提名的縣長候選人，過不久馬上遭起訴，明顯就是政治操作，指縣民不是白痴、傻子，愈是這樣、縣長會更堅強，相信選民的眼睛是雪亮的，會用選票力挺縣長。

楊弘旻指出，宜蘭市長江聰淵提供給蔡英文總統的資料都有誤，班班有冷氣政策由羅東鎮首要實施，宜蘭市則是第三；高鐵政策也是林姿妙競選縣長時的政見，就任後持續在推動；民進黨因民調輸、壓力大，就政治迫害，之前檢廉4次大規模搜索，證明林姿妙是清清白白的，批檢廉張冠李戴，待進入法院才是政治攻防。