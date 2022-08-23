台南殺警兇嫌被捕，蔡英文總統今早發臉書強調政府維護治安的公權力的決心。不過網友並不領情，留言要蔡英文「好好鎖緊螺絲」，不要滿腦子只有選舉，盡速進行司法改革，並檢討警察用槍跟配備，「不要每次都到人死了，才來震怒」。

網友在蔡英文臉書留言，痛批外役監獄逃犯竟然可以逃脫出來犯案，法務部完全沒有對外公開逃犯資訊，要蔡英文「好好鎖緊螺絲」；還有人質疑，「然後呢？繼續跑選舉行程，抗中保台護台灣！」

蔡英文過去曾表明「廢死是普世價值」，網友也反問「總統，您還支持廢除死刑嗎？」還有人表示，對於這些惡貫滿盈的兇手，真的沒那麼多「可教化 」的，泰半都有「砍掉重練」的必要。

網友以17年前汐止殺警奪槍的兩兄弟為例，一個判死一個判無期，「判死刑那個還在等槍決，17年欸！」要求已經判處死刑者應儘速執行！「速審、速判、速行是震懾犯罪者的基本法則」。

網友認為，最近幾年重大刑案，即使現行犯也依然縱容，社會已經難以忍受，安個理由就可以甩開判不判死刑的決定。蔡總統的廢死態度已經造成很大的問題，應該改善司法誤判死刑的可能性，而不是為了不要誤判而直接廢除死刑。

網友也批評，「蔡總統的司法改革方向已經與民意相去甚遠」「司法不改，警察死更多」，質問司法改革何時可以開始？要放任恐龍法官誇張的判決？要繼續讓員警飽受限制的辦案抓捕犯人？期待台灣司法進步，也不要再有警消人員的傷亡殉職。「除此之外，冠冕堂皇的話就省了吧！」

網友紛紛要求檢討警察用槍時機，強調現在最重要的是如何改革警察用槍跟警察配備，防範於未然，不再有撼事發生了！「平常就應該支持合法適當的執法，不要每次都到人死了才來震怒」「打擊犯罪決不手軟，你有做為他們的後盾嗎？」