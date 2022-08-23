台中市議員施志昌與林祈烽今天在台中市議會交通地政業務聯合質詢時指出，台中市政府一直將甲安埔定位為「鐵騎慢活聖城」，結果「2022自行車嘉年華」推出5條路線，獨漏甲安埔。中市府觀旅局長韓育琪表示，會馬上聯絡廠商，讓甲安埔的自行車路線可以納入此次活動。

施志昌表示，中市府觀旅局8月20日至9月10日舉辦「2022臺中自行車嘉年華」，只要透過打卡任務，可以取得店家優惠與抽獎機會，這樣既可以推廣自行車道，又能推廣在地店家促進當地經濟。參加活動的5條路線，長度從2.4公里到15.8公里不等，包括台中城中城路線（台中公園周遭）、草湖溪自行車路線（大里）、潭雅神自行車路線、高美濕地自行車路線、東后豐自行車路線，就是沒有一條在甲安埔。

施志昌說，甲安埔有多條自行車路線，如甲后線自行車道、台中市濱海自行車道大甲段與大安段、環1-4中臺濱海支線、大甲鐵砧山挑戰行自行車道。在旅遊景點上還有日南車、甲后線經過的忘憂谷、大甲鐵砧山挑戰型自行車道連串連雕塑公園、星光露營區、黑色板岩劍井步道及永信運動公園等景點，甲安埔也很多酒莊、休閒農場，難道不值得推廣民眾來旅遊嗎？

韓育琪表示，此次活動的5條路線分佈在台中的山海屯區，謝謝議員提醒，已經馬上要求活動廠商，規畫透過高美濕地的路線來做延伸至甲安埔，並同步跟當地店家聯繫對接，讓甲安埔的自行車路線可以納入此次活動。