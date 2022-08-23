台南昨(22)日中午2名員警曹瑞傑、凃明誠追查機車竊盜案時，遭人持刀割喉殺害，震驚全台！凶嫌林信吾逃亡17小時數度換車換衣製造斷點，仍逃不過警方追捕，於今(23)日凌晨4時許於新竹落網。不過近日卻有網友在臉書發文「恭喜兇手」，貼文一曝光立刻引發網友熱議。

一名網友在臉書●【爆怨公社】●發文，憤怒的反諷「殺兩名警案的兇手抓到了，但我還是要先恭喜兇手，你應該不會被判死刑吧，我想？想到我所繳納的稅金，要贍養你這種人就……」

原po更怒斥「法官們敢與這些有實質權力的人對抗嗎？」(意旨支持廢死的人/團體/立委)，原po表示雖然在形式上有死刑，但實質上的死刑是很難存在的，無奈感嘆「真正受苦的還是執法的警員與一般的民眾。」

網友在臉書怒酸「恭喜兇手!」(翻攝臉書爆怨公社)

貼文一曝光，網友們都憤憤不平地表示，「別吵了~法官大人正在想辦法，如何讓嫌犯“可教化”」、「殺警察這個很嚴重，不死刑那還能相信司法單位嗎？」、「台灣就是刑法太輕，還可教化，太可笑」、「一切可教化啊！」。