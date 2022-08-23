民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前上政論節目，暢聊新竹選情與城市願景，也與桃園市長參選人「 月月鳥」（鄭運鵬）大談半導體與桃竹科技廊帶、輕軌等建設，多個金句凸顯32年的建設功力，吸引網友留言討論、轉發，雖有網友繼續質疑棒球場，但多數網友大讚沈「多上點專訪，口才論述都很棒」、「非常認同您的觀點」、「晚上看了，下午又再看一次重播」，也有網友評論雙虹對決，認為「大家看清楚誰有能力做事，好好投票吧！」

沈慧虹日前上節目《雅琴看世界》，節目後她也在臉書發文，強調自己沒有政治背景，靠專業跟努力參選，相比另外兩位參選人的問政經驗，她有32年的實戰經驗，善於溝通，也最懂得如何解決問題，「講得一口好菜，跟會做菜是兩回事」，8年政績證明她進得了廚房，也耐得了熱。

在節目上她也闡述新竹願景，她表示，科技始終來自生活，人才來到新竹，也要對城市有認同感，她過去改善光復路、寶山路調撥車道等交通建設，未來要推動發展輕軌、五楊高架向南工程，讓交通跟基礎建設跟上產業的發展。

沈慧虹節目中的專業力，也引起網友為她加油，有網友說「我有看節目，真的很棒，我不覺得另外兩個候選人比你懂市政」、「加油，新竹需要的是專業的市長」，臉書粉專蕪菁雜誌也轉發貼文表示，很欣賞虹姐32年公務經歷，認真低調擅於溝通，新竹人應該有智慧選擇候選人，來延續沈寂了數十年好不容易才啟動的這座城市。