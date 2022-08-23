台北市「熊好券2.0」最快9月上線，盼改善熊好券1.0有6065間合作商家收券掛零或集中連鎖店消費等問題，台北市議員林亮君指出，住宿券可活絡周邊市集、商圈，應鼓勵周邊商家加入熊好券2.0店家，創造更大經濟效益，商業處表示，目前會先與新北投溫泉周邊商家討論。

林亮君23日在台北市議會財建委員會上質詢表示，住宿券可活絡周邊市集、商圈，例如來住宿的民眾會搭配在台北的旅遊行程，應鼓勵合作旅宿業者周邊商圈與店家，登記參與饗購券或市集券，雖然不同券種由不同局處辦理，但不能自己顧自己，恐難發會最大效益，應有橫向連結，讓不同券種彼此拉抬。

台北市議員邱威傑指出，熊好券1.0有6065家收券數掛零，以成效較好的饗購券為例，60％給連鎖店家，25％給百貨公司，13％給小商家，可看出雖疫情下，百貨連鎖店也受創，但相比小店家，對抗打擊能力更高，這次追加5億預算，應讓小商家也能受惠。

邱威傑強調，熊好券2.0雖有提出導客到特定店家消費，推出店家體驗券等，有獎勵做法很好，但盼宣傳上需更到位，讓民眾知道如何使用，而一般店家收券數為0的原因，有4成習慣現金交易，或商品定價低，不想用券消費等，這些問題仍沒獲得解決。

商業處表示，熊好券1.0確實有6成花在連鎖店，原因多是消費習慣，這次特別規畫「商圈特店禮」，民眾到指定商圈特店累計使用滿3張饗購券，有機會額外再獲得3張饗購券，除可吸引民眾去消費，體驗商品好處，也確保一般店家能有收益，至於鼓勵住宿券周邊商家加入熊好券2.0店家，目前會先與新北投溫泉周邊商家討論。

觀傳局說明，熊好券2.0住宿券規畫1000元，分成2張各500元面額來使用，目前有380間店家參與，較去年增加，主要推廣對象為100間房間以下旅館，店家也再加碼，每收一張住宿券加碼5％獎勵，民眾則可加碼抽觀光巴士的餐券。