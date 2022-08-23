旅日達人、前台大醫院感染科醫師林氏璧今在其臉書粉專表示，他已回台超過7天，經過兩廠牌的快篩劑測試，結果均為陰性，在日期間他有風吹早動就會做快篩，回台後也做過多次深喉唾液PCR，至今均為陰性，在日本旅遊40天、餐餐都外食的他，至今無染疫跡象，因此分享其個人在日本的防疫之道。

林氏璧表示，其實他並未做太多的防護，例如有人會猜測會否一律戴著N95、戴護目鏡，到每個地方都狂噴酒精，但他真的未如此做，他抱著平常心，即隨時可能染疫的心理準備，所以他只做基本防護，但就是做到位。

他分享防疫的5方式如下：

1. 全程戴外科口罩。特別是室內空間，每天換一個，流汗太溼時也會替換。

2. 盡量避免密閉較擁擠不通風的室內空間。若不得已則要減少逗留時間。

3. 絕不亂摸眼口鼻。接觸到外面的物品後，絕對要酒精乾洗手。

4. 盡量不要人擠人。與人保持1.5公尺以上距離，例如下飛機時先等大家都下完，不急著去排隊人擠人。

5. 我坐了6趟飛機，每一趟我都會戴N95口罩（特別是起飛和降落後兩段），飛機上盡量不飲食和上廁所。