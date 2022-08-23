國立中山大學仁武校區滯洪池工程7月遭文史團體踢爆，疑似出現史前遺址仍不停工也未妥善保存，高雄市文化局協調校方在既有環評考古調查之外，再委託專業考古機構針對即將動工的綜合教學大樓執行考古試掘及監看，並於基地南側滯洪池範圍進行標本採集及研究，兼顧開發與文資保存。

中山大學仁武校區工程挖掘滯洪池時挖出大量陶片，文史團體認為是平埔族千年遺址，19日由議員陪同前往勘查，發現滯洪池開挖現場隨處可見遺址碎片，要求文化局依據環評結論與文資法停工，同時以考古遺址身分啟動調查保護，並開罰違法行為。

中山大學回應，2014年4月委託國立台灣史前文化博物館專家針對仁武校區基地及周邊500公尺範圍，判讀文獻資料並實地調查，在基地內並未發現任何經登錄或未登錄文化資產，但於基地外南側與西側均發現史前陶片遺留。

校方推測，由於分布地點為現代開發區域，陶片可能是客土而來的二次堆積，而非原始堆積，故基地內存在遺址可能性相當低，陶片也可能為原始堆積表層暴露而出。該工程原預計於今年9月中旬後動工，考量可能有疑似史前文化遺址，待工程前之試掘結果完成後，再進場施工。

文化局表示，已協調中山大學採更謹慎方式辦理，除既有環評調查外，再另行委託專業考古機構進行工程前試掘及後續監看，開發中如有發現具保存價值之建物、古物或疑似遺址時，應立刻通報文化局。中山大學也允諾，若發現文資，將依文化資產保存法相關規定辦理。