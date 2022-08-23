明德外役監逃犯林信吾犯下台南殺警案，引發社會關注。國民黨高雄市長參選人柯志恩今（23）日表示，對於兩名員警殉職感到痛心，但也質疑，為何外役監逃犯逃了，卻沒有警覺，必須好好徹查，此外針對警察使用槍械規範等相關法令，也須通盤檢討，避免類似事件上演。

今天是823砲戰64周年，柯志恩下午走訪「823台海戰役紀念館」，向823英雄致敬。媒體問及，針對台南殺警案凶嫌已落網，柯志恩直說，昨天錄影時候聽到此事，又看到電視螢幕上馬上出現這兩位陽光、年輕的臉龐，相信每個人都非常痛心，對此表達遺憾，也希望國家給他們更好的撫卹。

柯志恩感嘆說，當年會去當警察的，都是來自不同心情，絕對想要保護社會才擔任人民保母，卻在執勤時發生事情，有太多事情要檢討，「為何外役監逃犯可以逃了，卻沒有警覺」，目前還有很多人在外面，這件事要徹底追查。

柯志恩提到，今天國民黨黨團在台北開記者會，有關於警察人員用警械條例，過去太多殺警、襲警發生，每個人認為警察在使用槍械作為保護自己方式，但恐受限於目前法令，顯然目前法令出現一些問題。

柯志恩表示，內政部長徐國勇說可以大膽用槍，但別忘記，很多警察為了保護自己，特別襲擊時，也會犯了過失殺人罪，對於警械用法必須通盤檢討，今天事情雖然落幕了，但必須思考台灣整個治安如何讓大家心安，避免這種事情再度發生。