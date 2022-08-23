中華郵政公司111年將公開甄選職階人員正取1397人、備取526 人，月薪38K起，自今年9月23日上午10時起至10月5日下午5時止採網路報名，第一階段筆試訂於11月12日於台北、台中、高雄3地區同時舉行，第二階段口試、體能測驗則訂於12月24日、25日。

中華郵政表示，郵局有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施完善，營運向來為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破38K。本次甄試錄取的正取人員，預訂於112年12月31日前依序進用完畢，備取人員於112年12月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

中華郵政指出，甄試預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

營運職：正取63名、備取17名。

教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄試法務等10項類科，月薪5萬3480元（含職務待遇5045元）。

專業職（一）：正取131名、備取45名。

教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等21項類 科，月薪4萬3435元（含職務待遇5045元）。

專業職（二）內勤：正取816名、備取295名。

高中(職)以上畢業，甄試櫃台業務等4項類科，月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。

專業職（二）外勤：正取387名、備取169名。

高中（職)以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬0145元（含職務待遇6310元），非專任上述工作者月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6016元）。