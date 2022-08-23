宜鼎(5289)第二季獲利創下歷史新高，上半年也強賺超過一個股本。下半年雖然記憶體價格恐跌之下，但AI邊緣各種應用持續推出，加上工控有撐，法人認為，下半年營運目標維持去年同期，營運不看淡。周二大盤大跌近150點，宜鼎也已遭外資連三日賣超，但宜鼎午後成功翻紅，收漲0.85%報177.5元，守住季線，成為盤面亮點。

宜鼎第二季營收28.67億元，季增10.7%、年減0.6%，受惠出貨增加、新台幣匯率貶值，稅後淨利5.37億元，季增39.1%、年增12.6%，創下單季新高點，每股盈餘6.41元。上半年營收54.56億元，年增13.1%，稅後淨利9.22億元，年增25.1%，每股盈餘11.05元，半年已賺進一個股本。

宜鼎主要市場為工控領域，上半年IPC市況佳，長短料問題下半年將逐步緩解，令客戶在手訂單也逐漸消化中，宜鼎表示，下半年市場混沌，消費性市場辛苦，不過IPC終端需求仍在，較不受大環境影響，IPC產業相對穩健，與消費性各自表述，而在這個不確定市場中，越工控越輕鬆，不過面對市場起伏，各廠也已有經驗去面對庫存等問題。

記憶體方面，下半年可將面臨疲弱需求的供過於求局面，價格恐有下跌趨勢，導致拉貨不振，不過AI邊緣各種應用持續推出，加上工控有撐，法人認為，下半年營運目標維持去年同期，營運不看淡。

宜鼎已興建宜蘭製造二廠，目前新廠預計明年完工，2024年量產，至於第三棟公司已把空間預留出來，想必後續動土時程不會拉太長。