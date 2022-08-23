富強鑫(6603)2019年斥資12億元，在大陸杭州灣增設新廠，以目前施作工程進度估算，預計2022年底前完工，2023年第一季起逐步加入量產。

富強鑫表示，杭州灣新廠的土地面積為66,990平方公尺，廠房面積達97,792平方公尺，未來最大產能，是原有寧波和東莞兩廠的翻倍，不僅能優化交期與成本、提升設備產品價格的競爭，更有助於擴大「大型多色機」與「超大型兩板機」的接單動能，加上杭州灣新廠將同時投入，「智慧智造」、「全電機」、「水平對射多色機」及「兩板機」，完整複製台灣廠的生產線與技術力，提供客戶一站式購足且高附加價值的設備與服務。

富強鑫在汽配產業占比逐漸提升，2022年上半年汽配業已佔營收6成，受惠於新能源車市場規模持續放大，帶動富強鑫主要客戶，包括Tesla、比亞迪、斯坦雷、英利、堤維西、上汽、廣汽等，都加大資本支出，投入擴廠增產，帶動富強鑫多色塑膠射出成型機的出貨成長。

富強鑫今年前7月營收27.03億元、年增10.02％，亦由於多色機技術難度與複雜度較高，毛利率優於一般機，上半年毛利率26.29％，每股盈餘0.65元。

富強鑫目前的在手訂單來看，汽配產業的訂單能見度可達明年第二季，拉貨動能以多色機為最大宗，有望提升台灣、東莞、寧波三廠的產能稼動率，持續站穩高檔滿載水位。