福特汽車周一宣布將裁減3,000名領月薪的正職員工和約聘人員，這波裁員主要將集中在北美地區和印度。該美國老牌汽車製造大廠正積極進行企業重組，盼能迎頭趕上電動車大廠特斯拉。

近幾個月來，福特執行長法利（Jim Farley）便曾多次提到這家公司的員工太多，而在汽車產業轉向電動車和數位服務之際，福特具備所需技能的員工卻不夠。

法利和董事長福特（Bill Ford）在聯合署名的電郵中表示，我們將裁員，並將重組及簡化所有業務功能。本周晚些時候，各事業部門主管將提供更多具體細節。

周一福特股價下跌5.04%，收在15.08美元。除了裁員消息之外，喬治亞州法院陪審團就數年前一起導致夫妻雙亡的皮卡車禍事故，裁定福特汽車必須支付17億美元天價賠償金，亦給該公司股價帶來壓力。

與其他老牌汽車製造商一樣，福特目前聘雇的員工大多是為了生產傳統的內燃機汽車。為了迎向未來，法利已經為福特量身訂製一套深具野心的電動車開發策略。福特希望能和特斯拉一樣，透過數位軟體和連網服務創造更多收入。

電動車大廠特斯拉的稅前利潤已經在今年超越福特，法利對於福特必須削減成本向來直言不諱。在周一發給員工的電子郵件中，法利和董事長福特表示，與傳統及新的競爭對手相比，福特的成本結構「毫無競爭力」。

為了加速推動電動車發展策略，另一家美國傳統汽車大廠通用汽車在2018年底開始裁員14,000人。