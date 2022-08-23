中信金(2891)今舉行法說會，2022年上半年金控獲利表現良好，稅後股東權益報酬率達13.26%，稅後資產報酬率為0.69%，每股稅後盈餘1.19元。中信金控總經理陳佳文表示，今年仍會是不錯的一年。

中信金控法人說明會今天由中信金控總經理陳佳文及財務長暨發言人邱雅玲共同主持。今年上半年金控整體核心業務表現穩健，其中，中信銀上半年合併稅後盈餘為162.06億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為88.41億元。

中信金核心業務動能穩健，然受資本市場波動影響，金控稅後淨利年減少27.4%。中信金控截至2022年六月底資本適足率為125%，雙重槓桿比為122.1%，資本維持允當水準。

中信銀行核心業務成長動能佳，放款成長強健，年成長達10.7%，淨利差持續擴大，帶動淨利息收益年成長21.2%，資產品質保持穩定，上半年呆帳成本為21bps。中信銀行資本適足率為14.28%，普通股資本適足率為11.14%，資本水準強健。中信銀行2022年上半年各項放款業務成長動能強勁，整體放款較去年同期成長10.7%，且受惠於放款結構調整、台美升息，淨利差持續擴大，帶動淨利息收入較去年同期成長21.2%；手續費方面，財富管理業務雖受疫情影響，然信用卡、個金、法金、彩券等相關手續費收入仍持續成長。中信銀行截至2022年6月底之合併逾期放款比率為0.51%，合併呆帳覆蓋率為320.7%，呆帳成本為21個基點，資產品質穩定。

台灣人壽上半年受益於避險利益，然受資本市場波動及產險防疫保單理賠影響，上半年整體收益降低，稅後淨利年減少46.7%台灣人壽著重於保障型商品及外幣保單銷售，2022年上半年初年度保費收入排名業界第五。此外，上半年因新臺幣兌美元貶值，台灣人壽除認列淨避險收益外，6月底外匯價格變動準備金餘額為95億元；受到上半年投資市場劇烈波動及防疫保單理賠金額影響，台灣人壽獲利較去年同期減少。