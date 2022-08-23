國民黨新竹市議會黨團23日批新竹市立動物園經整修後，動物種類、數量銳減，軍人公墓年久失修，無人聞問；市府23日回應，園區以收容棄養或救傷動物為主，並不倡議「購買動物」，另近年也積極改善軍人公墓周邊措施，方便長者使用。

市府指出，新竹市立動物園已定位為「以收容棄養或救傷動物為主」，並不倡議「購買動物」，以生命教育為宗旨，不進行動物買賣，強調「保護」並「尊重」動物生命。

園長楊礎遠也表示，改造後的動物園以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為三大核心價值，活動空間是以往至少1.5倍，並「以交換替代購買」，提供動物最好的營養均衡食物，以及醫療照護。

目前展示動物30種、共143隻展示的動物，活動空間都變大，也提供動物活動棲架與遊具，大幅度降低動物刻板行為。動物園再生計畫期間，部分動物因動物疾病及老年因素而離開，不過，在同時間動物園亦誕生了15隻新生命，有浣熊、天竺鼠、黑肚綿羊、絨鼠等，皆受到遊客與大小朋友喜愛。

另，有關軍人公墓維管，市府民政處強調，「有旗竿卻從不升國旗」訊息有誤，軍人公墓之國旗、市旗皆有升起，但天氣不佳就會收起。流水景觀石並無損壞，惟避免兒童遊玩危險，故暫時關閉水源。近年市府也積極改善相關設施，包含設置無障礙電梯及安裝樓梯升降椅，方便長者使用，也改善周邊排水溝及集水井，將持續加強周邊整潔。