馬來西亞歌手艾成8月17日上午意外辭世，享年40歲。家屬親友將以2個小時的追思音樂會形式來紀念一生熱愛音樂及表演的艾成。艾成的追思音樂會由老婆王瞳取名為「超乎想像 艾成了」將在明天（24日）下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，來自馬來西亞古晉的家人、演藝圈好友以及教會弟兄姊妹都會參加，並在民視協助下透過YT、FB網路直播，讓無法到場的粉絲歌迷們也能一同參與。

與哈利路亞家教會一同籌辦艾成追思的藝人好友張芸京表示，艾成最大的夢想就是希望站上音樂最高殿堂舉辦演唱會，這場追思音樂會將會有艾成多首創作歌曲，如同他個人演唱會。當大家在討論追思音樂會名稱時，王瞳說出了「超乎想像 艾成了」來命名，因為「超乎想像」就是艾成其中一首創作歌曲，而他總把握分秒去愛身邊每個人，成就了愛的真諦，當下親友們就決定以此做為追思音樂會的名稱。

追思會上的照片是2019年艾成在參加教會聖誕跨年晚會表演時所拍攝，王瞳最後選定這一張，除了能紀念艾成在舞台上發光的樣子，手上拿的麥克風正是艾成生前最愛的SM58，身上的白色西裝就像是兩人本來約定卻未能完成的婚禮所要穿的白色西裝，每一個細節與想法，都透露出王瞳對艾成的深深思念。

明天追思會除了主辦方教會的安排，其中有2大段演藝圈的表演，有艾成在台灣出道的選秀節目《超級偶像》國倫老師及歌手們的大合唱，以及第一部艾成主演的戲劇《新兵日記》演員群合體重現經典。《超級偶像》與《新兵日記》都是艾成在演藝圈很重要的歷程，好友們的演出將送給艾成最深的懷念與祝福。

《超乎想像 艾成了》蔡艾成追思音樂會 連結如下：

FB

艾成的異想世界 https://pse.is/4emkds

張芸京 https://pse.is/4b5y9v

四季線上 https://pse.is/4eyflg

鳳凰藝能 https://pse.is/4bryhm

哈利路亞家教會 https://pse.is/4ddkk9

神國大樂 https://pse.is/4ennan

YT

民視LIVE53 https：／／youtu.be／ik9yZifnF5g

OTT

四季線上 https：／／pse.is／4e26v5