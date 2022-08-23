台南警員凃明誠、曹瑞傑昨（22）日在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，今日凌晨4時許將林姓兇嫌逮捕歸案。台中市市長盧秀燕對此相當悲慟，強調此時此刻大家都與警察感同身受，並號召台中市民一起當他們的後盾，別讓英雄再落淚。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，台南有兩名警察弟兄，為了查緝兇嫌、守護城市的治安而殉職，她提到警察不只是城市治安的守護者，更是父母的心頭肉、家庭支柱，聽聞這個訊息，讓她深感哀痛、不捨。

盧秀燕指出，台中警察過去勇猛地偵破刑案、每案必破，她與市府團隊一直非常尊敬警察同仁無畏無懼地守護市民，台南警察發生這種憾事，「此時此刻我們與『警察』感同身受。」

另外，盧秀燕強調，警察執勤任務百百種，有時候追查逃犯、有時候追捕竊案、連家裡吵架都要去現場關心勸架，她也請警察局的同仁執勤時，要以保護自身安全為先，並希望市民給予守護城市的英雄支持與肯定、一起當警察後盾，別讓英雄再落淚。