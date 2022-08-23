花蓮文旦柚是中秋最佳伴手禮，民眾在花蓮形象館消費一定金額，就享有花蓮柚買一箱送一，旅宿、農業增業績。（花蓮縣府觀光處提供／王志偉花蓮傳真）

台北觀光博覽會時間正是中秋柚農採收，花蓮縣府觀光旅遊處邀集花蓮旅宿業參展，4天展期累計逛展破18萬人次，較去年成長約1.5成，展館買滿額享柚子買一送一的策略也幫助花蓮柚農促銷農產，讓花蓮食宿行及伴手禮等業者滿載而歸！

今年邁入第16年的全台指標性旅展「台北國際觀光博覽會」19日至22日於台北世貿一館熱鬧舉辦。花蓮縣政府整合縣內旅宿行等觀光相關協會設置花蓮形象館，集結住宿、溫泉、賞鯨、台灣好行、伴手禮等業者推出優惠方案供遊客選擇。

觀光處長張志翔指出，花蓮形象館整體業績超乎預期，買氣興旺，縣內舉辦各項觀光活動再加上悠遊國旅補助專案加持，成功延續花蓮旅遊熱潮；展館買滿額享柚子買一送一的策略也成功幫助花蓮柚農促銷農產，讓花蓮食宿行及伴手禮等業者滿載而歸！

總統蔡英文也到花蓮形象館參觀，對於以七星潭戶外生活風格方式呈現「海洋」意象展館，讚譽有加；不少廠商的優惠票券及伴手禮前於閉展前全部售罄，衝高整體業績。

張志翔指出，疫情趨緩後，花蓮旅遊市場從旅宿訂房情形看來已相當熱絡，再加上縣內接力舉辦各項觀光活動，從7月起舉辦花蓮夏戀嘉年華演唱會、紅面鴨放暑假活動；接著赤柯山及六十石山舉辦金針花季，9月24日在七星潭舉行「星光音樂會」，10月14日登場的「2022花蓮太平洋溫泉季」，以及12月31日跨年「2022花蓮太平洋觀光節」演唱會、七星潭迎曙光活動，歡迎全國好朋友一起「洄家」，到花蓮賞星聽音樂、泡溫泉，在花蓮多停留一晚，深入體驗精彩花蓮。

張志翔指出，即日起至11月30日到花旅遊的客人，亦可參加「花蓮永續樂遊」獎勵方案，期間只要到花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，就有機會抽到特斯拉汽車。