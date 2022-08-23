國內發生中冠肺炎疫情以來，新竹縣各界團結對抗疫情，獲衛福部頒發COVID-19防疫貢獻獎、111年3月至5月COVI-19疫苗接種第5類績優獎，去年流感疫苗接種成績也獲得2項績優和2項卓越獎項，成績斐然。

新竹縣2020年1月20日因應疫情成立應變中心，縣府啟動各局處、13鄉鎮市公所及衛生所防疫人員跨區支援機制，並協調縣內6大醫院完成整備工作，新增7家COVID-19檢驗認可機構，讓防疫機制得以24小時不間斷運作，滿足全面防疫需求。

楊文科肯定縣府各局處及合作醫院的防疫人員不分日夜、假期加入防疫抗戰工作，因應不斷變化的疫情發展，守護縣民的健康，得到衛福部防疫貢獻獎是實至名歸。

衛生局長殷東成表示，新竹縣第5類對象完成率分別為第1劑78.5％、第二劑73.5％及追加劑60.9％，接種率高於全國的76.1％、70.2％及55.5％，因此獲得績優獎。

衛生局統計到本月16日，新竹縣疫苗第1劑接種率93.3％、第2劑 86.3％、第3劑69.9％、第4劑5.64％。65歲以上第1劑接種率83.7％、第2劑80.1％、第3劑69.9％、第4劑26.5％。5至11歲兒童第1劑接種率77.9％、第2劑46.2％。滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率17.5％。

殷東成說，去年新竹縣推動流感疫苗接種也交出不錯的成績，「65歲以上長者」接種考評項目獲績優獎、「6個月至3歲未曾接種幼兒」獲績優獎及卓越獎、「3至6歲未曾接種幼兒」獲卓越獎。

殷東成指今年流感疫苗將在10月1日開打，屆時衛生局、衛生所都會公告及通知相關施打資訊，請鄉親踴躍施打，提升流感疫苗接種涵蓋率，保護大家的健康！