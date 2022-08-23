劉櫂豪回擊饒慶鈴跳票，呼籲勿甩鍋中央。（莊哲權攝）

針對台東縣長饒慶鈴批評釋迦出口的議題，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪回應，饒慶鈴在2018年選舉時把釋迦當作政治議題操弄，而現在政見跳票後，甩鍋中央，劉呼籲饒要向農民道歉，停止口水謾罵。

劉櫂豪說，2018年縣長選舉，饒慶鈴告訴農民只有她當選，鳳梨釋迦才能繼續出口到中國。這個保證已經跳票。

事實證明，中國大陸是把台灣當成一體的，他不會管你台東的縣長是那一個黨籍， 饒慶鈴為了選舉開了根本無法實現的支票，應該向農民道歉，而不是甩鍋中央，繼續選舉操做。

劉櫂豪強調，把鳳梨釋迦作選舉操做是最容易的事，但無法幫助農民，而且無助農業的正常發展。農委會不斷的向中國大陸要求協商談判，但對岸始終置之不理，面對這樣不可控的因素，當然要努力拓展其他的市場。

劉櫂豪表示，4年前農民給饒慶鈴機會，但事實證明面對變局她無力處理。饒慶鈴做不好，換劉櫂豪來做。

劉櫂豪也說明台東縣農會理事長楊招信提出的釋迦保險計算公式的問題，已向農委會反映，主委陳吉仲也指示盡速研議處理。