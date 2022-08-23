教育部昨公布各級學校開學後防疫新制，高中以下學校如有學生確診，不再全班停課3天，同班同學及教師快篩陰性可照常上課。有家長擔心快篩一次陰性仍有風險，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，家長如果覺得有疑慮，仍可以幫學童請防疫假。

對於校園防疫即將鬆綁，家長反應兩極。莊人祥說明，以前比較嚴格「清零」，主要是當時沒有疫苗，因此採取比較嚴格的措施，而現在有了疫苗保護，大家也知道如何防護及早期診斷，希望9月12日開始採用新制，由校方、家長、老師一起來配合。

莊人祥指出，由於目前學生接種率提升，國高中已經接種到第3劑，國小則是第2劑，加上近期有2到3成學童曾感染，全班的保護力有一定程度；最近也請各地衛生局和教育局合作，在開學前加強確診滿3個月學童到合約醫療院所接種，開學後也將安排入校施打。

他提到，新的校園防疫規定是，如果一位學生確診，當天為第0天，同班同學需在第2天後快篩陰性且無症狀才可以來上課；家長如果覺得有疑慮，仍可以幫學童請防疫假，教育部也答應會再提供快篩給有疑慮的學生。

另外也有家長不解，為何高中以下學校要等到開學2周後、9月12日才適用防疫新制？莊人祥表示，主要是讓老師和家長在開學時先沿用上學期的措施，也可以觀察疫情狀況，並在這2周加強宣導，也會加強疫苗接種，提升疫苗保護力。