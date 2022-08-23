美國陸軍新型 UH-60V 黑鷹直升機在賓夕法尼亞州印第安敦堡峽灣亮相。（Youtube）

美國陸軍航空計劃辦公室22日宣佈，升級的UH-60V黑鷹直升機成功完成了初期作戰測試及評估，V型黑鷹是UH-60L版本的升級型號，安裝了新的數位化駕駛艙和整合航空電子套件。

U.S. Army test modernized UH-60V Black Hawk digital cockpithttps://t.co/T493bn1RyI pic.twitter.com/XeG1zoeMX3 — Defence Blog (@Defence_blog) September 28, 2019

「這次成功的初期作戰測試及評估，使陸軍能夠為全速生產UH-60V下決定做好準備。」陸軍航空計劃辦公室的UH-60V產品經理史汪森中校（Lt. Col. Howard Swanson）在一份宣告中表示。 「UH-60V對戰鬥成熟的UH-60L重新進行了活化與改進，搭載了最新的資訊科技來增強，讓它「有如UH-60M」一般能夠來為美軍戰士提供支援。」

陸軍表示UH-60V為黑鷹直升機的數位化版本。 陸軍在2023財政預算請求中請求了1.787億美元（近54億新台幣），為UH-60V的計劃，採購了28套套件。

本次初期作戰測試及評估於7月5日開始，進行了3週的初步測試，後來在 7月28日至8月5日間測試為在「現實的戰場條件」下進行的，參與測試的5架UH-60V總共完成了200個飛行小時的任務 。完整的陸軍評測報告預計將於12月釋出

陸軍與德州科珀斯克里斯蒂陸軍倉庫（Corpus Christi Army Depot）合作，將以每年48架的速度將L型轉換為新的V型，有些人認為這樣的升級速度太慢，這樣需要15年才能完成760架的生產。不過陸軍一直在尋找加快速度的方法。