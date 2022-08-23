每年農曆9月白露時節前後，成千上萬的黃頭鷺向南遷徙行經嘉義縣梅山鄉太興村，鷺飛成群沿著生毛樹溪山谷乘風盤旋，交織成生態景象「萬鷺朝鳳」。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家風景區管理處今舉辦記者會，廣邀各地遊客來看壯觀生態奇觀。（呂妍庭攝）

太興社區發展協會期盼透過人潮，吸引更多人上山看特殊生態景象「萬鷺朝鳳」。（呂妍庭攝）

每年農曆9月白露時節前後，成千上萬的黃頭鷺向南遷徙行經嘉義縣梅山鄉太興村，鷺飛成群沿著生毛樹溪山谷乘風盤旋，交織成全台唯一特殊生態景象「萬鷺朝鳳」，今年一期一會奇景即將登場，阿里山國家風景區管理處今舉辦記者會，廣邀各地遊客來看壯觀生態奇觀外，今年更結合大阿里山觀光圈、雲林縣大草嶺觀光圈辦賞鷺系列活動，期盼能帶動社區經濟發展。

太興村長簡慶輝說，上個月已看到4、5隻黃頭鷺飛過，一般是中秋節到白露前後數量最多，有別一般多半是下午4點到6點最密集，中秋至白露這幾天，早上就有成群黃頭鷺不斷飛越盤旋，前年曾1天有多達30萬隻過境太興，不過黃頭鷺遷徒時間沒辦法預測，像去年8月23日就陸續分批抵達，但今天還沒看到。

阿里山管理處將與太興社區發展協會舉辦「2022秋季茶會×萬鷺朝鳳」體驗活動，今記者會上，阿里山管理處長洪維新表示，9月17日將在「太興山羊路入口服務區」辦活動，結合在地產業、人文、生態，由專業生態導覽陪同民眾觀賞黃頭鷺生態外，亦提供茶席體驗、太興烤茶、瑞里槌染等DIY，現場更有抽獎及有獎徵答互動遊戲。另9月24日在大草嶺觀光圈樟湖社區也有一場品茗賞鷺活動，規畫竹料理農家風味盆、藍染體驗和小小茶人茶席展演等。

洪維新說，今年特別結合大阿里山觀光圈、大草嶺觀光圈辦賞鷺，除欣賞生態奇觀外，也想帶動社區經濟發展，邀大家走入社區，享受自然氛圍，品嚐在地美食，感受村民們的人情溫度。