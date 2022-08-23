今天是823砲戰64周年，國民黨高雄市長參選人柯志恩今特別走訪「823台海戰役紀念館」，向823英雄致敬。她呼籲對岸，不要動不動軍機犯台，如此台灣人無法接受，也同時呼籲執政者一定要有智慧，不論是用外交等方式，一定要讓海峽兩岸取得和平穩定發展。

「守護和平、高雄加油、中華民國加油！」柯志恩今在黃紹庭、李雅靜、陳麗娜等10多名黨籍市議員、議員參選人陪同下，前往「823台海戰役紀念館」致意，眾人進入館內前，特地高舉中華民國國旗、高呼口號。她說，主要緬懷當初64年前，誓死保衛台灣本島的軍官將士，表達最誠摯的感懷之意。

柯志恩強調，記憶不能被遺忘，823雖然是過去歷史，但是絕對是和平象徵的起始點，當年金門這一役如果沒守下來，就不會有台灣的和平、繁榮，也不會有被舉世看到的民主自由國家。

柯志恩也強力呼籲，任何的戰爭絕對不會有贏家，台灣過去嚴峻環境都可以挺得下來，現在台灣所有人民的韌性，也絕對可以挺得下去。

她語重心長疾呼，「請對岸不要常常共軍擾台，對我們很多威脅 ，不是台灣人民可以接受」，也呼籲執政者一定要有智慧，戰爭解決不了任何問題，因此不管是任何溝通、外交等方式，海峽兩岸一定要取得和平穩定的發展，衷心期待台海繼續維持和平。

此外，日前台北市長柯文哲公開說，高雄市長會挺「不花錢」的市長參選人，被解讀成間接挺柯志恩。對此，柯志恩表示，民眾黨目前沒有市長參選人，她當然希望得到更大多數人支持，但國民黨與民眾黨在議員選舉仍有絕對競合關係。

柯志恩提到，「我想能幫助市民守住荷包，能夠好好把財政紀律守好，這是一個成功市長該具備基本條件」，柯市長說會挺「不負債的市長」，就這件事上，彼此深有同感，但再次強調柯志恩在議員選舉挺國民黨籍的人選，這點無庸置疑。