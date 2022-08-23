基隆已缺水半個月，國民黨立法院黨團今（23日）開記者會質疑，民進黨立委蔡適應團隊親屬有承攬台水公司工程，近兩年得標金額已高達1億元。對此，蔡適應受訪時直呼「很訝異！」稍後會透過新聞稿回應。遭指控的富羣聯合工程服務有限公司則透過聲明強調，已研議採取適當法律途徑。

國民黨立委爆料，蔡適應服務處前副主任劉文得的胞弟劉冠毅是富羣聯合工程服務有限公司的負責人，該公司從2020年4月就連續得標、延覽台灣自來水公司許多工程，甚至許多都是限制性招標，至2022年5月得標金額甚至已高達1億元。

富羣聯合工程服務有限公司發出四點聲明，本公司純屬一般商業經營，與政治人物無涉；本公司所取得台灣自來水股份有限公司第一區管理處標案，均透過公開招標，歡迎各界檢視；本公司負責人於2021年3月已由劉冠毅變更為徐慧芬，劉文得則從未參與營運；針對不實指控，本公司已研議採取適當法律途徑。