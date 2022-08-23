1990年代公牛王朝要角「眼鏡俠」格蘭特（Horace Grant）的4枚冠軍戒指將要進入拍賣場了。格蘭特在1987-94年效力公牛，他是1991、92、93年冠軍成員，接著他轉隊到魔術，後來2001年在湖人又拿下1冠，生涯4座總冠軍。這次拍賣的公牛冠軍戒預計每個可賣10萬美元以上（新台幣300萬），湖人冠軍戒可賣4萬美元以上（新台幣120萬）。
通常會淪落到拍賣冠軍戒的都是在退休後理財不慎而破產的球員，還好格蘭特不是其中一人。根據美媒TMZ報導，這幾枚戒指的所有人並不是格蘭特，他已經在幾年前賣掉冠軍戒做為慈善用途，這次是別人把戒指拿出來賣。格蘭特打到2004年退休，生涯累積約6800萬美元薪資。
奪冠的隊伍每人都能拿到冠軍戒，不過每個戒指的價值又不一樣，例如職員工的戒指，價值肯定就比不上球員和教練團的戒指，像是格蘭特的戒指側邊還刻著他的姓氏和球衣背號。
格蘭特在公牛3連霸的季後賽先發出賽58場，場均11.7分、8.4籃板（3.3進攻籃板）、2.6助攻、1.1抄截、1.2阻攻，攻守表現全能。2000-01球季他來到湖人與老教頭傑克生（Phil Jackson）重聚，仍以先發身份打了77場例行賽，當年湖人「歐布連線」銳不可當，只用16場季後賽就摘冠（3-0、4-0、4-0、4-1），僅有「戰神」艾佛森（Allen Iverson）領軍的七六人能從湖人手中拿到1勝。
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