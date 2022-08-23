知名女星小S（徐熙娣）以幽默談吐聞名，近期她的節目《小姐不熙娣》收視亮眼，話題也不斷，犀利言論令觀眾常常笑到不行，而節目中近日播出的主題老少女奇遇記中，有位女性來賓透露自己為了得到跟小鮮肉親近的機會，假裝眼睛進沙，被眾人笑罵假鬼假怪。

楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文上節目分享實境秀的爆笑趣事，在聊到哪個女星最假鬼假怪時，楊貴媚自認為是個好配合的女明星，沒想到提到李玉璽的事情遭打臉，楊貴媚透露自己在曾經在拍攝時，假裝自己眼睛進沙，要李玉璽幫忙吹眼睛，「輕輕的」並請助理主持人派翠克飾演當時的李玉璽，做作的行為讓其他兩人受不了。

楊貴媚與派翠克示範當時討拍場景。(圖/《小姐不熙娣》Youtube)

小S還詢問「你眼睛真的有進沙嗎？」引得其他兩人大叫「沒有啊，她裝的！」當時的李玉璽還熱心的問她需不需要水幫忙清眼睛，楊貴媚堅持要李玉璽用吹的，楊貴媚的逼真的演技還引來里長的關切，知道是開玩笑後眾人笑翻。楊貴媚還透露曾經與李玉璽同床共枕，因為當天房間不夠，嚴藝文虧她隔天早上起床眼睛特別明亮，反倒是李玉璽打噴嚏一直過敏。

三人也自曝在實境秀中可以常跟小鮮肉互動，有次鍾欣凌到港口接特別嘉賓胡宇威，兩人共乘一輛著摩托車，氣氛似乎很浪漫，豈料小琉球都是上坡，摩托車移動相當緩慢，還被攝影大哥詢問油門有踩嗎，鍾欣凌一怒之下回道：「催到底了啦！」鍾欣凌也自嘲胡宇威為了她，摩托車只坐了10分之1，這段話引的所有現場來賓哈哈大笑。