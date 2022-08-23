疫情圖示

疫情圖示

中央23日公布新竹縣新增711例確診案例，分別為352位男性、359女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下131位、65歲以上41位，確診者集中在18-64歲青壯年佔7成2。目前新竹縣居家隔離806人，居家照護列管2345人，今年累計確診132504人。

新增確診者分布為竹北市316例、竹東鎮119例、湖口鄉73例、新豐鄉58例、新埔鎮36例、關西鎮32例、芎林鄉24例、橫山鄉11例、寶山鄉13例、北埔鄉11例、峨眉鄉6例、尖石鄉7例、五峰鄉5例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，因應開學在即，28日由新仁醫院在竹北市中興里集會所開設BNT疫苗社區接種站，提供滿6個月至未滿5歲嬰幼兒BNT疫苗500名，5到11歲兒童1至2劑BNT疫苗150名，23日下午5時開放線上預約。

衛生局指今年中央首批Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗，預計27日起配送各縣市，將提供給滿6個月至未滿5歲幼兒基礎劑接種使用。嬰幼兒BNT疫苗建議接種3劑基礎劑，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週。

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5091

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033