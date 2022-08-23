民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委王婉諭今指出，罕病專款預算截至今年8月，仍有近10億未執行，呼籲健保會應立案監督預算執行，避免衝擊病友用藥權益。健保署今回應，目前尚有14個成分罕藥刻正進行收載審查程序中，過去2年罕病專款預算執行率分別為98.4％、96.1％，推估今年執行率為93.4％。對於脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物，健保署也表示將持續協議，以合理具醫療效益的方案納入給付。

健保署表示，該署向來極為關心罕見疾病病友的醫療權益，為避免病友使用的高額醫療費用受醫療費用總額排擠，自2005年起編列罕見疾病藥費專款。今年預算數雖較去年年增加11.74億元，但是此預算必須支應既有罕病病友用藥費用的成長、擴增罕藥的給付範圍以及收載新的罕藥，截至目前為止，尚有14個成分罕藥刻正進行收載審查程序中。

根據統計，2020年持有重大傷病卡的罕病病友為1萬1771人，至2021年為1萬2241人，今年至6月底止則為1萬2524人，2020年起，罕病專款預算分別為71.66億元、76.01億元以及87.75億元，執行率為98.4％、96.1％，推估今年執行率為93.4％，健保署持續編增預算，照護罕病病友不遺餘力。

自2020年7月1日起，健保署給付用於治療SMA的Spinraza藥品於「出生12個月內發病確診且開始治療年齡未滿7 歲」族群，至去年12月31日止，使用人數39人、申報藥費約5.1億元，每位病人平均每人年健保給付藥費為872萬元，最高為1470萬元，最低735萬元。為了解給付後治療效益，健保署已建置SMA個案登錄系統，以本土真實世界數據作為評估醫療效益之用。

廠商後申請擴增Spinraza用於「3歲內發病確診、開始治療年齡7歲以上，且RULM≧10之SMA病人」族群，財務衝擊為第1年約29.8 億元至第5年約14.1 億元。經今年2月17日藥物共擬會議討論，因藥費太昂貴，若擴增將排擠其他罕藥之收載，暫不修訂給付規定。廠商若能提出完整的科學實證及健保可支付的財務方案，均可再申請健保收載。

今年3月31日，廠商再次建議使用於「3歲內發病確診、開始治療年齡7歲以上，且RULM≧15之SMA病人」族群，財務衝擊第1年約25.4億元至第5年約11.4億元，經今年8月藥品專家諮詢會議討論，結論為廠商本次建議擴增並未見文獻有具體醫療效益佐證資料，且財務衝擊仍大，超過今年新增的罕藥專款預算11.74億元。再者，以標準運動功能評估RULM≧15作為具效益可減少財務衝擊之指標並不明確，專家諮詢會議建議暫不修訂給付規定。健保署將持續協議，以合理具醫療效益的方案納入給付。

健保署多次回應，期盼罕病病友團體能了解健保署在處理健保資源時必須考量病人、醫界以及藥界等多面向需求的難處，能以夥伴關係的態度提出對健保資源最佳運用的建議，並能與健保署站在同一陣線上，共同向藥廠爭取最優惠價格，也再次呼籲藥商應基於社會責任，關照罕病病友。