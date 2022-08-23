古屋圭司。(總統府提供)

總統蔡英文今天接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台團，古屋圭司再度提及台灣高鐵車廂採購案表示，台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

古屋圭司昨天拜會行政院長蘇貞昌時就表示，期盼政府從旁協助高鐵車廂採購案。他今天拜會蔡英文總統，再度提及該採購案。

他說，國家的基礎建設對於支撐人民生活與經濟非常重要，必須考量使用者的安全為最優先、來設計製造技術，日本新幹線已證明日本技術是世界一流，他相信也獲得台灣廣大人民信賴。

古屋圭司表示，台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來台日更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

此外，針對台海的和平穩定，他說，這不僅攸關日本安全保障問題，也攸關國際社會的安全穩定。中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口，朝日本專屬經濟海域發射飛彈，這種威嚇的作法，對於共享自由、民主、法治、人權等普世價值的日本人民與台灣人民而言，都是絕對無法接受的事情。