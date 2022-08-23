國發基金加強投資專案辦公室持續推動在地企業發展並協助募資，繼7月與高市府經發局合作，針對投資需求1億元以上企業舉辦直投說明會，預計9月1日再針對投資需求1億元以下中小企業辦理聯合宣導會，邀請專家聚焦新創、中小企業及策略性製造業、服務業等4項方案深入分享，即日起開放報名。

國發基金加強投資專案辦公室指出，國發基金配合國家產業發展策略，針對企業投資產業創新、高科技發展、能資源再生、綠能產業、技術引進及其他增加產業效益或改善產業結構的重要事業或計畫，從新創至股票上市櫃公司，依企業規模及募資需求提供多種投資方案，自1973年創立至今已累積1.3兆元規模，繳回國庫的總金額達到2,801億元。

國發基金專辦表示，本次宣導會除介紹國發基金各階段投資方案，並邀請國發基金執秘蘇來守、台北市電腦公會總監賴荃賢、全國創新創業總會主任邱仲威、創業投資商業同業公會游維如主任等專家，針對中小企業、服務業、製造業、創業天使等4項投資方案深入說明，協助不同發展規模及業別的企業申請。會中另安排台杉投資總經理翁嘉盛分享開拓歐洲市場經驗，以大帶小一起打國際盃。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄市長陳其邁上任後力推產業轉型，吸引大廠投資超過5千億元，針對企業轉型發展所需資金，經發局除透過促產補助、地方型SBIR及亞灣006688專案協助之外，也積極與中央合作爭取更多資源，包含中鋼、一卡通票證、高雄捷運、台船、長亨精密、友聚生機、老四川等在地企業皆為國發基金投資標的，未來將持續聯手中央扶植更多在地隱形冠軍。

這場國發基金投資方案聯合宣導會將於9月1日下午13時20分至17時10分在高雄國際會議中心3樓舉辦，會中將簡介國發基金不同投資規模的申請規則與實施流程，並針對中小企業、服務業、製造業、創業天使等4項投資方案詳加說明。