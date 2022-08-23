心房顫動是常見的心律不整，盛行率約2%～4%，推估全台應有30～40萬人罹病。（林周義攝）

心房顫動是常見的心律不整，盛行率約2%～4%，推估全台應有30～40萬人罹病，但因心房顫動約有3分之1的患者為無症狀，且多數有症狀者為陣發性發作，實際確診人數被嚴重低估。若未接受任何治療，患者恐背負中風與猝死的風險，猝死機率是一般人的2.36倍。

80歲的老伯伯，某次意外發生腦中風，到醫院做了多項檢測、使用心電圖，卻沒抓到心律不整證據，未對心房顫動特別服藥。過了半年，老伯伯再次腦中風，被緊急送醫後，醫療團隊將偵測時間拉長，才發現老伯伯有心房顫動，提供對應的藥物後，老伯伯就再也沒有中風，遠離猝死危機。

在心律不整中，心房顫動相當常見。林口長庚醫院心臟血管內科主治醫師張伯丞說，成年人心房顫動盛行率約2%～4%，然而盛行率會隨年紀成長，70歲以上民眾，心房顫動比率約有1成。中華民國心律醫學會理事長、林口長庚醫院副院長溫明賢表示，心房顫動發生時，心臟就像發抖一般，無法正常規則跳動送出血液，當血液滯留在心房內，血栓的風險就會增加；當心跳恢復正常，血栓很容易隨著血流到達腦部，導致嚴重腦中風，增加猝死風險。

北榮心臟內科主治醫師趙子凡表示，前述老伯伯第1次中風應就是心房顫動所致，心房顫動的中風預防方式不同，一般的中風預防，吃的是阿斯匹靈，但若為心房顫動患者，使用的應為抗凝血藥物。老伯伯第1次就醫標準策略是照心電圖、24小時監測，但是後來拉到1、2周，就監測到心房顫動的問題。

趙子凡表示，在80歲以上年長者中，大約每10人就有1人有心房顫動，若伴隨其他慢性病，危險性就越高。心房顫動無症狀患者，發生腦中風危險與有症狀病患相同，如發現自己常常心跳不規則、忽快忽慢，要趕緊到醫院檢查。

中國附醫心臟血管系主任張坤正表示，2016年《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊中，一篇針對當時台中市270萬人心因性猝死數據發現，約19％與心律不整有關；而台大醫院、林口長庚、台中榮總、中國附醫、高雄長庚，5大醫學中心在2021年發表的研究指出，猝死4大風險因子為「SACAF」。

張坤正表示，其中的S代表sex（性別），特別指男性。A代表age，年齡小於65歲。C代表cardiovascular diseases（心血管疾病），曾有心血管病史。AF代表atrial fibrillation（心房顫動），滿足這4項危險因子，發生嚴重VT／VF（心室頻脈與心室顫動）導致猝死的機率特別高，尤其心房顫動者，相較一般人，有高達2.36倍的猝死機率，建議及早就醫檢查，加強控制病情，以免憾事發生。