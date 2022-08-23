遭林嫌奪走的警槍。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

46歲林信吾犯下殘忍割喉殺警奪槍命案，警方初步了解，林嫌從明德外役監脫逃後，靠著當初身上的7、8000元度日，獨自睡公園也沒找親友，猶如遊民，花光盤纏後，昨天偷機車後可能想循以往犯案模式搶超商，未料，才剛偷機車就被警方追查，犯下殺警重案。

台南市刑警大隊長林宏昇說，由於林嫌沒有使用手機，因此，緝捕策略採取從鎖定他的行蹤下手，今凌晨台南出動68名警力、新竹50名警力，在他下車時一擁而上，將其緝捕到案。林嫌到案對於探親未歸監所，僅稱「待在裡面不快樂」，也未找前妻跟小孩，何以脫逃未多說明，且也不投靠親友，寧可睡公園。

專案小組指出，林嫌是在昨天上午9點左右偷車，民眾發現機車不見，向警方報案。民權派出所員警10點41分發現車號369-PGB失竊機車在安南區現蹤，凃明誠與曹瑞傑兩人先後間隔約2分鐘抵達案發地點，當下卻沒看到偷車賊，2人分頭找人，凃先遇上正在公墓喝酒的林信吾，因林手中拿著摺疊刀，凃喝令他放下刀，林不從，雙方扭打，凃慘遭割喉，林也同時奪走他的配槍。

隨後趕來的曹瑞傑開警車前來，遠遠看到林與凃扭打，林嫌朝警車開槍，曹因此閃避開車進草叢，曹也被迫下車，朝林嫌噴灑辣椒水惹怒林嫌，不幸遭林嫌持刀殺死。最晚抵達現場的陳姓警員趕抵現場，驚見2名同事渾身是血躺在地上，林嫌則已騎車逃逸。警方到了下午近4點於土城高中尋獲林嫌作案用機車。

警方當時從行車紀錄器拍到的影像與地緣關係，列了4名可疑涉案人，直到從棄車現場機車採集血跡、指紋，掌握林嫌涉嫌重大，隨後也調閱監視器比對，發現林嫌案發後曾到赤崁樓，也搭公車到市立醫院，接著還到保安車站搭火車到新營，沿途從他走過的路，採集欄杆可能的跡證，逐一比對，晚間8、9點確認他就是殺警凶嫌。

昨晚深夜11點33分，林信吾又於新營持警槍搶超商，得手後，搭白牌計程車往高雄逃亡。23日凌晨0時38分抵達高雄和欣客運九如站，凌晨1時搭車北上前往新竹，23日凌晨4時36分，在新竹和欣客運車站下車，上百名荷槍實彈的警力已在現場埋伏，當場將他依殺人罪逮捕，同時起獲被搶走的警槍及18顆子彈。