紀培慧在《你在天堂嗎》臉上帶有血跡的懸疑劇照讓人好奇究竟發生什麼事。（Alexander King Chen提供）

陳科維首次拍攝電影，就在國際時尚影壇交出好成績。（Alexander King Chen提供）

服裝設計師陳科維（Alex）長年往來台美兩地，他耗時3年、動員300多人，從服裝到配樂全都自己製作的3部時尚電影短片合輯，23日正式曝光。3部時尚短片《無邊界的愛》、《燃燒重生》、《你在天堂嗎？》，找來鳳小岳、法比歐、紀培慧等一線演員助陣，打開台灣時尚電影大門。

電影合輯闖蕩國際影壇，不僅入圍倫敦時尚電影節11項大獎，勇奪最佳藝術指導、最佳視覺特效以及最佳佈景設計3大獎；加拿大時尚影展也有15項入圍，拿下最佳時尚電影、最佳音樂錄影帶、最佳社交寓意獎肯定；同時也是美國布魯克林電影節觀眾票選最佳影片獎得主，深受國際肯定成為台灣之光。

今年42歲的陳科維本業是1位服裝設計師，其自創品牌「Alexander King Chen」專做高級訂製服，品牌自2008年成立，風格前衛、擅長融合東西方元素，包含蔡依林、張韶涵、陳嘉樺（Ella）都曾相中他設計，同時他也是知名時尚攝影師陳星伊之弟。

然而3年前因為母親病重過世，讓陳科維大受打擊，一度癱瘓在工作室如行屍走肉，他忍痛回憶，當時母親因為心臟手術失敗，搶救之後接連2個月在加護病房內苦撐。他看見一直支持他的母親不能言語，全身都是傷口，他卻無能為力，進而對自己的一切成就感到困惑，「我那時候在想，這些東西做了10年，用了很多資源，甚至有些賣不掉的，只能放在倉庫，全都是在浪費。」

他透露當時幾乎日夜買醉，眼睛都哭腫了，直到有1天，忽然靈機一動，如此傷心也不是辦法，「我應該要把傷心化作力量，把母親的力量傳遞下去。」於是展開電影之路，像《無邊界的愛》透過演員肢體的張力，去呼籲眾人，要在還來得及時，珍惜我們的環境、珍惜我們的地球。

法比歐主演的《燃燒重生》則是呼籲放下3C產品，去面對真正在身旁陪伴的親人朋友；《你在天堂嗎？》則是透過血淋淋的鏡頭，希望觀影者重視動物權。陳科維提到，能在疫情之間邀請到這麼多大咖協助，對每位工作人員都非常感謝，也對鳳小岳的敬業表現印象深刻，當時鳳小岳正在同步拍攝夯劇《華燈初上》，幾乎是在沒有睡覺的情況就來到現場拍攝，讓他內心感謝至今。