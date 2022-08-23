小貨車擦撞到機車後竟又高速在T字路口撞到紅豆餅攤。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

太平貨車擦撞機車 再失速撞毀紅豆餅攤

台中太平區中平九街今（23日）正中午發生死亡車禍，一名77歲貨車駕駛擦撞到同向62歲葉姓女騎士，女騎士被彈飛10多公尺頭部重創送醫不治，未料小貨車撞到機車後竟又高速在T字路口撞到紅豆餅攤，造成紅豆餅攤老闆娘多處擦挫傷、牙齒斷裂，經酒測77歲貨車司機並無酒駕情事，肇事責任仍待警方調查釐清。

這起車禍發生在太平區中平九街與太平十六街口，時間約在12點33分，警方調查黃姓貨車司機當時沿中平九街往中平路方向行駛，而62歲葉姓女騎士則騎機車同向行駛，疑似貨車超越機車時，不慎擦撞到機車，造成葉女當場被彈飛到十公尺外，頭部撞地，警消到場時葉女已失去生命徵象，經送往長安醫院急救仍宣告不治。

離奇的時，貨車撞到機車後沒有停下，卻在前方跟肇事地點約十公尺外的中平九街128號前幾無剎車撞上紅豆餅攤，造成45歲陳姓紅豆餅攤老闆娘，臉部及手腳多處擦挫傷，連牙齒都被撞斷，目前送中國附醫處置。

黃姓貨車司機經酒測酒測值為零，他則是手腳擦傷，被送往長安醫院治療，目前太平警方已調閱相關監視器瞭解事故經過，以釐清案情。