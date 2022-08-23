謝立琪(Kiki)畢業自北藝大美術系，憑校花級美貌和D罩杯胸圍常登上PTT表特版，過去雙十國慶因換上國旗比基尼，被網友封為國旗正妹成為話題人物，在IG也吸引超過69萬人追蹤，近日全台氣溫炎熱，謝立琪跑到溪邊泡水，還詢問男粉一起泡水的意願，曬出一系列金色比基尼照，狂吸超過1.8萬人眼球。

謝立琪一直很愛分享生活，22日她到戶外的溪邊遊玩，就在IG寫下：「早安～跟我一起泡泡水嗎～夏天就是要來解暑的溪邊呀」從她PO出辣照中，可見身材超好的她穿著金色比基尼，細肩帶吊起D級雙球，胸前還開出性感深V，在美麗瀑布面前，一連擺出多個pose，讓她的身體變更撩人，畫面消暑、解渴。

謝立琪濕身泡在溪邊，水面下的身體無比誘人。(圖/謝立琪 IG)

謝立琪在這片溪流的瀑布中，先是從近景的溪流岸邊，坐在石頭感受溪水的沁涼，讓雪白胴體在水中若隱若現；不一會兒，謝立琪站起身來，露出一抹甜美的笑容，腳下泛起陣陣漣漪、落葉跟著在水中擺動，之後她仰頭感受大自然的美好，一頭長髮垂到屁股蛋，從胸部、腰間到下半身搭配美景簡直妙不可言。

謝立琪站起身來的時候，從胸部到下半身都妙不可言。(圖/謝立琪 IG)

由於謝立琪的拍攝主題多元，早就讓她的粉絲期待每次的新作，因此紛紛留言對她喊道：「炎熱的夏天，性感的美女！」、「那一起去泳池戲水吧」、「這套比基尼很美喔」、「感恩Kiki一天派福利」、「好美喔，春光無限呢！」、「火辣女神我馬上到妳那～」總共收穫1.8萬愛心，還刷出一大堆的好評。