今年跨黨派立委提出「勞動教育促進法」草案，但勞動部近日則公布「勞動教育促進綱領」，盼提升在學學生、勞工及雇主的勞動法遵意識，其中針對國民教育階段，勞動部最快將在年底前提供教學補充資料，讓老師教學時可以把勞動教育「議題融入」。

跨黨派立委提出多個勞動教育促進法草案，較有共識部分包括應提供勞工在職勞動教育活動，此外，也要求在商業登記前事業單位負責人應接受勞動教育講座。

此外，依勞動教育促進綱領指出，鼓勵辦理師資培育大學開設教育專業相關課程時，納入勞動教育議題；而針對曾沸騰一時的「學工」案件，也要求學校應將僑外生專班合作廠商名單提供予地方勞工主管機關，地方勞工主管機關並將針對前揭廠商名單辦理訪視、宣導及座談。

針對在學學生部分，除了提供教學補充資料外，也要求全國高中職在學生畢業前，辦理勞動教育；至於雇主部分，勞動部也要求新投保單位核定書函增加線上勞動教育課程及手冊網路連結，以利雇主參閱並瞭解勞動法令規範。

勞動部勞動關係司司長王厚偉提及，除了針對3族群的措施外，勞動部也研議要建置勞動教育人才資料庫，並補助企業辦理教育訓練，但仍思考要如何執行；至於針對受裁罰事業單位，則會適時提供勞動教育相關資訊予雇主參考。