面臨國際港口競爭日益激烈及各項環境變遷與挑戰，臺灣港務公司認為員工是企業永續經營的基石，無論是因應挑戰或是開創新局，人才是一切的根本。為提高員工認同感與工作投入度，進而提升企業競爭力，成為永續發展的幸福企業，港務公司打造多元共融的友善職場環境。

為傾聽員工心聲，港務公司提供多元溝通管道，除定期舉辦勞資會議增進員工參與，及不定期辦理座談會進行雙向交流外，於每年均辦理「性別友善環境滿意度」及「員工協助方案滿意度及需求」等問卷調查，以了解員工想法，並依員工回饋及需求，提供適切的改善或精進措施。

員工持續學習發展是公司持續成長的動力，為協助員工精進職能，港務公司建立「港務學習地圖」規劃完整職能課程，從新進員工指導與培訓，到高階主管領導力發展，支持每位員工階段性職涯成長。另為鼓勵員工向外擴展學習領域，培養多元興趣，實踐熱情工作與快樂生活，提供全方位、多領域的數位學習資源，讓員工可以依個人需求隨時隨地自主學習。

打造多元共融的友善職場環境，除透過公司建立制度外，更需要每位員工自我覺察自身的隱形偏見，因此除維持每年舉辦打破性別框架等教育訓練，及不定期透過文宣徵稿、性別電影觀賞與探討等多元方式，幫助覺察及改變偏見行為外，未來將辦理更多消除無意識偏見課程與工作坊，促進全體員工對於無意識偏見的認識，進而突破偏見框架，讓每位員工在工作場域中皆能安心展現自我，無所畏懼。

在員工的差異性需求基礎上，提供多元幸福有感措施。例如公司內有許多育有幼兒的員工，工作家庭兩頭燒，因此公司自2022年6月起提供有3歲以下子女撫育需求的員工，得申請每個工作日減少1小時工時，享有全薪且不影響全勤、考績、獎金，並擴大彈性上下班時間範圍。另新冠疫情期間，因學校停課有照顧子女需求的員工，可以選擇申請居家辦公，或選擇攜子女上班，由公司提供臨時安置服務。同時為讓員工就近托育，減少接送奔波往返時間，並響應政府推動公共化托育政策，自2022年8月起陸續於基隆、臺中、高雄設置職場互助教保服務中心，每月收費2,000元，員工2歲至6歲子女、孫子女優先入學，餘額對外開放招生。

港務公司表示，未來將持續透過「多元溝通管道、豐富學習資源、落實消除偏見、幸福有感措施」等作為，打造多元共融職場文化，讓每一位員工可以放心地展現自我、表達自身觀點，以促進意見交流及提升員工相互合作，激發更多的創意與創造無限的可能，帶給員工充分的安全感、歸屬感與幸福感，讓員工能全心、安心、放心的投入工作，發揮最大潛能，創造最大生產力，讓公司與員工雙贏。