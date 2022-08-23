台南殺警案兇嫌林信吾自去年12月起被調到明德外役監服刑，8月13日獲得省親假，但卻沒有如期回來，並在逃亡期間殺害2名警察，震驚全台。一名網友表示，外役監環境優美，受刑人也不用戴手銬和電子腳鐐生活，甚至還可以申請回家省親或是與眷同住。不少網友看呆直呼，這聽起來怎麼好像過得比一般善良老百姓還好？

一名網友今在PTT上發文表示，剛剛看了明德外役監的介紹，才知道在外役監只要蹲1年，就可申請回家探親，工作還有薪水可領。再搭配優美的環境，可以泡茶、看湖，然後不用戴手銬和電子腳鐐，當兵都沒這麼爽，謝謝政府讓監獄變得人性化，犯人不用一直蹲在牢裡。

貼文引起網友熱議，「過得比善良老百姓還好欸」、「確診者電子圍籬還會罰錢，這邊只有規勸」、「難怪台灣犯罪率越來越高，就算被抓也堪比度假」、「坐牢還有薪水可以領，太爽了吧」、「如果真是這樣，拾荒老人都還沒這麼悠閒」、「想進去了」。

根據「民間司法改革基金會」的網站資料，外役監是種較為開放、低度戒護的監獄類型，周遭沒有高牆圍繞，也不限制受刑人整天只能待在室內，也會讓受刑人在沒有監獄人員監視、沒有上手銬腳鐐的情形下在室外工作。此類型的監獄主要是給快離開監獄的長刑期受刑人一個過渡的適應階段。

民間司法改革基金會也提到，台灣的外役監多在偏僻的地方，因此受刑人多從事農牧相關工作，可能會需要長時間曝曬在太陽底下，相當辛苦。不過外役監也有文書處理等較輕鬆的工作，提供給年紀較大或無法從事重度勞力活動的受刑人。而外役監的受刑人周末不用工作，但必須待在上鎖的舍房裡。

此外，在外役監的受刑人可以申請回家省親，外出探視家人；另外也可在監獄裡申請與眷同住，讓眷屬來住幾天，每個月1次、每次不超過7日。且為了改變受刑人的氣質、強化自信，監獄也還會安排受刑人參與一些才藝課程。