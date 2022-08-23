地球發燒了，已在世界各地造成生命、經濟、環境等嚴酷打擊，在許多致力達成2050年淨零碳排做法中，透過透過植物吸收及儲存二氧化碳的「森林碳匯」是當中最有貢獻的方法之一，只是台灣的碳匯制度和交易平台未明，余紀忠文教基金會明(24)日將主辦「從森林出發，實現低碳世界」研討會，找出我國未來減碳的方向。

2015年通過的「巴黎協定」，設定本世紀末平均升溫不超過2℃的全球環境目標，然而大氣增溫幅度比預期要來得快，根據國際智庫預估，大氣增溫幅度即將超過2℃，距離「巴黎協定」通過僅不到10年的時間，長期來看，淨零碳排成為各國須在2050年前的目標，否則在極端氣候的影響下，對全球經濟與社會都是嚴重的打擊。

在此前提下，國內各部會與地方政府間是否能協力合作，盤點公、私有土地，為未來種出一片永續發展、友善環境的美好森林，成為外界關注焦點，也是2022年能否成為「氣候行動元年」的重要關鍵。

為達成2050淨零碳排的目標，減碳成為國際顯學，其中透過植物吸收及儲存二氧化碳的「森林碳匯」，是最便宜且最有貢獻的減碳模式，但由於國家碳匯制度未明，交易平台是否建立也未有定案，這個與環境、經濟、永續都密切相關的問題仍待深入理解。

在環保署所推動之「氣候變遷因應法」草案送入立院的現今，需要個專家、學者一同釐清，為國家外來理出一條明朗的道路，余紀忠文教基金會明日將主辦與環保署協辦辦理本次「從森林出發，實現低碳世界」研討會，期望能在研討會中找到我國未來減碳的方向。