基隆市暖暖區幸福華城社區過去曾飽受漏水之苦，近日在民進黨基隆市長參選人蔡適應與基市府爭取、以及自來水公司接管下，終於解決這長期困擾當地住戶的大問題！

蔡適應今（23）發文表示，此次工程是由自來水公司、基隆市政府、住戶管委會三方簽訂合約，透過基隆市政府使用第二預備金代墊工程費用，由自來水公司接管維護，並且配合污水下水道工程，重新讓幸福華城社區的自來水管線可以修漏。

蔡適應提到，自己和市長林右昌、當地里長馮瑞枝在現場了解接管後狀況，馮里長當時表示，接管完成後20多年的問題得以改善，以前每天將近漏掉了6000噸的水，現在不只完成修漏，同時道路地基也得以保障。

另外蔡適應指出，當108年幸福華城案例完成後，行政院也以此案例在109年推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，後來的壯觀台北、美之國社區、富都新城、綠葉山莊、原美館、優泉小鎮、喜市社區等，都因此計畫得以申請改善計畫，讓用水狀況能夠穩定。