國門重啟在即，預估將會有一波國際觀光客往來。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，要將台北市打造成亞洲魅力城市，傳統市場的升級與改造是一大重點，因此提出5具體方向，宣示打造未來4年的台北榮景，讓世界愛上台北。

蔣萬安今（23）日在臉書表示，「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫，第一站前往大同區實地參訪蘭州市場。他透露，一直有在思考如何讓傳統市場搖身一變為知名觀光景點，就如同京都錦市場、大阪黑門市場、首爾通仁市場等一樣，又繁華又充滿特色，更符合現代生活美學，因此提出打造區域特色、塑造國際等級、滿足衛生便利、鼓勵餐飲創業及恢復市長跟公有市場座談，5大具體方向。

蔣萬安以蘭州市場為例，該市場為大同區最重要的傳統市場，若能融入大同區的背景、文史等特色，並透過社區營造結合社區、文史、攤商等，3方面的需求，重新定位，吸引國內外客源；此外，蔣萬安認為市場老化是客源流失的重要關鍵，若能當上市長，將加速市場硬體的更新進度，並在過程積極溝通，確保符合攤商需求的同時，還能有美麗外表。

蔣萬安說，他過去為傳統市場爭取凍漲電費，獲得正面回應，讓民眾可以無後顧之憂，安心做生意，未來也會秉持這樣的精神積極協助攤商，「我會永遠站在你這邊，哪裡有需求，我就會在哪裡；大家還沒想到的，我也一定前瞻思考，為大家設想周全！」