《神探大戰》有許多槍戰、爆破的大場面。（華映提供）

警匪懸疑動作電影《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，邀請金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探。電影上周在台上映後，靠著強大口碑開出全台近200萬的票房成績，是在疫情之後開票成績最出色的香港電影，觀眾都對電影中劉青雲的演技和全程無尿點的劇情感到震撼，直呼這才是港片的風格。

片中劉青雲除了展現高難度的演技，動作場面從跳樓到跳河全都做好做滿，讓韋家輝直呼和他合作永遠都有驚喜，兩人多年來成為影壇的最佳拍檔，除了韋家輝執導第1部作品《和平飯店》之外，其他作品都有劉青雲的演出，劉青雲透露當中的原因，「真的很謝謝韋家輝常找我拍戲，聽說是因為韋媽媽很喜歡我。」韋家輝笑著承認當初就是韋媽媽喜歡看劉青雲演戲，一直要他找劉青雲當主角，「我剛剛出門前，我媽還跟我要劉青雲的簽名照，真的他的是鐵粉。」

電影中，更呈現了多場驚心動魄的動作戲，展現港式高水準的拍攝技術，像是在從廟街大戰到飛車大戰及最後1場的船塢大戰，拍出不同的風格的大戰場面，動用極高的人力及物力，也考驗韋輝的調度功力。像是在人潮眾多的廟街槍戰，在混亂窄小的環境中上演追擊戰，警匪雙方在高速奔跑下，分秒都有驚人的意外發生，更有1場在巴士上警匪加上劉青雲的三方人馬混戰，車內近距離搏鬥下讓巴士失控在大街上翻車，場面目不睱給。

最後1場從港口碼頭追逐一路上了貨輪，展開正邪決戰，場面慘烈，利用了場景中的複雜地形，從船艙外一路火拼到船艙內部，各式武器紛紛出動，最後引發轟天鉅響的大爆炸，隨著真凶現形再加上不停的槍戰，將電影氣氛推到最高潮，讓觀眾直呼是部超級爽片。