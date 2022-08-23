苗栗縣急重症醫療不足，衛福部苗栗醫院規畫在現址擴建，設立急重症醫療大樓跟放射腫瘤治療中心，但總經費達15億元，還有4億多缺口，行政院蘇貞昌23日前往視察，縣長徐耀昌等人盼補助經費能補足，蘇也當場允諾一次到位，全力支持院方建設。

蘇貞昌今天與衛福部次長王必勝前往衛福部苗栗醫院視察，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明、行政院政務顧問徐定禎等人也都到場關心。

苗醫院長李明輝提到，急重症醫療大樓總樓地板面積約4040坪，為地上7層、地下1層建築，原獲中央核定約8.44億元，但因坪數增加425坪加上國際原物料上漲，經費增至12.25億元，加上放射腫瘤治療中心擴建案工程2億多，總經費達15億元，院方6月也重送計畫到中央修正。

徐耀昌、徐志榮、陳超明與徐定禎等人也幫助院方，向蘇貞昌爭取經費，希望中央能核定上修經費。蘇貞昌當場承諾會全數核定，他表示，建設不分彼此、健康不分藍綠，中央與地方一起來照護人民。

急重症醫療大樓未來落成後，可擴大收治能量，除增加175床病床，部苗醫院也將成為「區域級急重症醫院」，提升苗栗醫療品質，民眾也免去舟車勞頓之苦。