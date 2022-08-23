遠傳(4904)5G專網跨足智慧倉儲物流領域！遠傳與自動化設備龍頭盟立集團、工業聯網設備領導品牌四零四科技（Moxa）攜手，以5G專網低時延、高可靠、去線化的特性，於電商場域導入5G智慧倉儲物流解決方案，有效提高進貨、出貨、撿貨的效率值與正確率，進而提升消費者購物體驗，在線上宅經濟浪潮的後疫情時代中，為電商夥伴創造競爭優勢。

本次落地的5G智慧倉儲物流解決方案，以遠傳5G專網為基礎，透過高頻寬、低延遲、大規模連網特性，支援高速穿梭車、AGV無人搬運車、自動化分揀設備，透過系統規劃最佳路徑，縮短搬運時間，上百台裝置同時聯網更可避免發生塞車、停擺，動態優化運輸流程。此外，5G充分支援AGV多攝影鏡頭影像即時傳輸，除了定點搬運，還能挑錯、盤點、監控，由自動化升級為智慧化。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳致力以5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術協助各產業數位轉型，透過5G專網實現智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧展演等各場域創新應用，我們很高興能攜手頂尖合作夥伴共同打造5G智慧倉儲物流解決方案，並已落地在電商的倉儲自動化系統，加速推動產業升級智慧化並邁向低碳永續營運。

盟立集團智能物流事業群屈志強總經理表示，盟立身為智能自動化領航者，持續以穩定可靠的整廠自動化能力提升企業客戶的競爭價值。此次導入遠傳5G專網及Moxa尖端工業聯網設備為客戶打造專屬智能工站，整合各機械設備及智能物流管理系統，使自動化系統朝精密化、智慧化的方向躍進。

Moxa台灣區總經理林世偉表示，Moxa提供邊緣連結、工業運算和網路基礎設施解決方案，致力為工業互聯網提供可靠連結與通訊。此次與遠傳及盟立集團合作，透過5G專網強化工業設備連結，提升工業自動化與通訊應用，助客戶以數位轉型實現競爭優勢並創造商業價值。

運用遠傳5G專網，以去線化網路加強電商場域資料安全，使室內外同一張網無縫銜接，並搭配5G Gateway降低佈線成本及複雜度，使產線機台、AGV等移動更彈性靈活，並減少人的移動，達成「以貨就人」提高作業效率。這套解決方案亦可為零售、物流業者現有的廠內運輸、倉儲、配送等自動化作業場域升級轉型。