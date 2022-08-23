有鑑於大型車附載貨物重量往往高達數十噸，且車型龐大且有視野死角，若有超載情形將大幅增加煞車距離，恐危及其他用路人安全及造成道路設施損壞，為此蘆洲警方近日在新北市八里區商港一路祭出活動式地磅，以機動的方式攔查取締超載大型車，共攔查32輛大型車並開出11張罰單。

蘆洲警方表示，從今年1月1日至今，共計取締大型車違規909件，其中重點取締項目如超載有63件、超速70件及闖紅燈106件，依道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定之總重量、總聯結重量者，將視超載情形處高額罰鍰及記汽車違規紀錄，嚴重者可處數十萬元罰鍰，另未依規定裝設或使用俗稱「大餅」之行車紀錄器最高可處2萬4000元罰鍰，呼籲大型車駕駛勿存僥倖心態，以免荷包失血。

警方表示，將持續於八里區、五股區及蘆洲區不定期以活動式地磅及大型車違規取締專案勤務，加強取締大型車各類違規，遏止違規歪風，同時也呼籲汽車貨運業者及駕駛，務必遵守交通規則及勿酒後駕車或疲勞駕駛。

警方也呼籲一般用路人勿與大型車輛併駛，除了因為大型車有視野死角外，在轉彎時有可能因內輪差造成危險，保持防衛駕駛遠離大型車，以確保自身安全。