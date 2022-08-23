平均薪資5.5萬、民怒轟「鬼扯」？！64%月薪「不到4萬」

政府帶頭當慣老闆！一名女網友分享農委會農試所轄下的鳳山熱帶園藝試驗分所的招聘簡章，簡章徵求1名負責蔬菜溫室及田間栽培管理的專業人員，應徵者須農業相關科系碩士畢業，且有1年以上工作經驗，月薪2萬9640元，網友一看紛紛吐槽，「讀到碩士一個月不到3萬，低薪就是國家帶頭的。」

原PO今（23）日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享農委會農試所轄下的鳳山熱帶園藝試驗分所的招聘簡章，徵求負責該分所蔬菜系的溫室及田間栽培管理維護工作，並須協助執行相關授粉、調查及資料整理分析，應徵者必須農業相關科系碩士畢業、有1年以上農業相關工作經歷，月薪2萬9640元。

女網友分享農委會公開徵才職缺。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

資訊曝光讓網友炸鍋，紛紛留言，「碩士畢業不到3萬？」、「台灣低薪都是政府帶頭的，我還看過條件要求大學以上，結果開基本薪的職缺」、「讀到碩士一個月不到3萬，情何以堪」、「這薪資也太慘」、「國家單位薪資好感人」、「笑死！這種薪水要請猴子比較適合」。

根據農委會官網顯示，在鳳山熱帶園藝試驗分所的蔬菜系，主要工作為蔬菜品種改良、栽培技術改進，如開發青梗白菜、芥藍、小白菜及莧菜苗菜生產技術，穩定蔬菜生產調節產期。