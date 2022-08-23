林口山區遭人傾倒廢棄物嚴重影響環境。（翻攝畫面）

余男以每車6000元收取清運費，實則在山區任意傾倒。（翻攝畫面）

新北市林口余姓男子今年7、8月承攬建築廢棄物清運工作，他卻將載有垃圾的小貨車，開到林口一處山區傾倒，保七總隊接獲新北市政府環保局通報，23日蒐證逮捕余男並發現3米深的「天坑」，地主是余男的父親，余任意傾廢棄物後，及將堆滿前，放火燒成灰燼，嚴重污染環境，訊後依《廢棄物清運法》送辦。

環保局、警方今年7月接獲檢舉，指稱有人在頂福山區燃燒垃圾，黑夜當中有濃厚的臭味，員警立即前往埋伏等到天明，赫見山坡被挖出3米深、直徑約7米的「天坑」，共可傾倒115立方公尺的垃圾，同時以空拍機等工具蒐證。

警方22日持搜索票在林口地區等3處搜索，起出請款單、報價單、合約書等，發現坑洞有被大火燒過的灰燼，余男坦承以每車6000元，向工地收取費用，親自載運到天坑旁，將車斗立起直接傾倒，警方蒐證共有13車次，訊後則依法送辦。

保七總隊呼籲，土地持有人應善盡土地管理人責任，廢棄物清理業者應依法申請場址、設置合格設備及遵守環保法規，以免涉犯廢棄物清理法，除要面對刑事追訴外，後續仍需付出巨額金錢負擔廢棄物清除費用，實在得不償失。