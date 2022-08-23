機車方便小巧又快速，是許多國人在移動時會選擇的交通工具，但台灣地狹人稠，即使是不大的摩托車，想在繁忙的鬧區找個停車位簡直可以說是難如登天，而有關「停機車時到底該不該立中柱」的議題更是經常在網路上吵得不可方休。近日二手車行老闆兼抖音（TikTok）博主戴蒙就針對此問題提出討論，引發兩派機車族的唇槍舌戰。

抖音博主戴蒙同時也是一家二手車行老闆，時常在抖音平台上分享機車的大小知識，這次他以「機車不立中柱，很沒公德心？」為題，發表自己的觀點，他認為要立中柱或側柱都是個人自由，可是如果是以側柱狀態停進整排機車裡，不但會搖搖晃晃容易傾倒，飛旋若是沒收好更是會刮到旁邊的車，「說真的，你的車也許是中古車，全車都是傷了，你不在乎，可是別人旁邊如果是偉士牌、是Gogoro怎麼辦？」

此外，戴蒙也指出立中柱有許多優點，「第一，你的車子比較穩，比較不會有人碰到你的車就會倒」、「第二是節省空間，可以讓別人真的在急、在找車位的時候，比較有位子可以讓你停放」，最後他也問說，「我是中柱派，你勒？」，影片一出，立刻引起鄉民們熱烈討論。

機車族大多是中柱派。（圖／shutterstock）

影片曝光後，許多網友都支持戴蒙的論點，「「立側柱加鎖龍頭真的哭哈哈」、「很推老闆的觀點」、「每次車停好好都被移車，然後後照鏡偏掉又要調整」、「我也是中柱，立側柱倒車過」；但也有人認為立側柱停一下也還好，「可是側柱比較方便啊」、「去超商停一下不立中柱應該還好吧」；還有人笑說，「還好我沒這個困擾，因為我都找不到停車位」、「我是躺平派，停好車回來牽都是躺平狀態」，玩笑中透露出一絲心酸讓人哭笑不得。